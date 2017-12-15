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Brexit'te ikinci aşamaya geçildi

AB ülkeleri liderleri, Brexit'te AB-İngiltere arasındaki ilişkilerinin geleceğini belirleyecek ikinci aşamaya geçilmesini onayladı.

AA | 15.12.2017 - 17:48..
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BREXİT

28 üyeli AB'nin devlet ve hükümet başkanları, Brexit, sığınmacılar, Kudüs, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konuları görüşmek üzere Brüksel'de AB Konseyi binasında toplandı.

BREXİT MASAYA YATIRILDI

İki gün süren zirvenin sonunda AB liderleri, İngiltere'nin katılmadığı özel bir oturumda Brexit konusunu ele aldı.

Liderler, AB-İngiltere arasında yürütülen müzakerelerde, vatandaş hakları, mali anlaşma ve İrlanda'yla sınır konularında yeterince ilerleme kaydedildiğine karar vererek ilişkilerin geleceğini tayin edecek ikinci aşamaya geçilmesine onay verdi.

İKİNCİ AŞAMA

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla liderlerin ikinci aşamaya geçilmesinde mutabık kaldığını ifade ederek İngiltere Başbakanı Theresa May'i kutladı. May de yine sosyal medya üzerinden verdiği cevapta, sorunsuz bir Brexit'i gerçekleştirmek için bugün alınan kararın önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Tusk, basın toplantısında ise "Gelecekteki ilişkilerin çerçevesiyle ilgili şimdi 27 AB üyesi iç çalışmalar yapacak ve İngiltere'yle iletişimde olacak. Bu temelde genel prensipleri kabul edecek ve müzakerelere gelecek yıl başlayacağız." dedi.

Brexit konusunda AB'de birlikteliğinin devam edeceğine inandığını kaydeden Tusk, bir soru üzerine ikinci aşamada müzakerelerin ilk aşamadan daha zorlu olacağını ifade etti.

2 YIL SÜRECEK GEÇİŞ DÖNEMİ

Brexit sonrası ilişkileri belirleyecek ikinci aşama için müzakereler, ocak ayında başlayacak. Ancak ticari ilişkilere dair müzakerelerin mart ayından önce başlaması beklenmiyor. Müzakerelerin amacı, Brexit sonrası yaklaşık iki yıl sürecek geçiş döneminin şartları üzerinde anlaşma olacak.

AB, 29 Mart 2019'da İngiltere'nin birlikten ayrılması sonrası, üye olmasa da geçiş süresi boyunca AB kanunları ve Avrupa Adalet Divanı kararlarına uymasını istiyor. AB ve İngiltere arasındaki olası bir ticari anlaşmanın içeri belirsizliğini korurken Brüksel Londra'nın süreç tamamlana kadar diğer ülkelerle ikili ticari anlaşma yapamayacağını savunuyor.

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