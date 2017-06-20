Brexit'te ticari görüşmeler Ekim ayında başlayacak

AB ile İngiltere arasındaki müzekere zaman çizelgesini hazırlayan AB'nin Baş Müzakerecesi Michel Barnier, İngiltere'nin Brexit nedeniyle çok önemli sonuçlarla yüzleşeceğini ancak bunun kesinlikle bir ceza veya intikam olmadığının altını çizdi.

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerindeki temsilcisi David Davis, Brexit müzakerelerinin ilk gününde, AB'nin öne sürdüğü zaman çizelgesini kabul etti.

Avrupa Birliği'nin Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiliz tarafının Brexit Sekreteri David Davis ile görüşmelerinde, "iki aşamalı" ayrılma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

TİCARİ GÖRÜŞMELER EKİM AYINDA GÖRÜŞÜLECEK

Buna göre, İngiltere'nin istediği "yeni ticari anlaşmalar" konusu, İngiltere'nin AB'den çıkışıyla ilgili detaylar üzerinde uzlaşıldıktan sonra görüşülmeye başlanacak.

Davis daha önce, iki sürecin sırayla değil, aynı anda yürütülmesi konusunda ısrarcıydı. Ancak dünkü basın toplantısında Barnier, "ilk önce Britanya'nın düzenli bir şekilde çekilmesini tartışmanın mantıklı olduğu" konusunda uzlaşıldığını ifade etti.

Başbakan Theresa May'in, ''Hiç anlaşma yapmamak kötü bir anlaşmadan daha iyidir'' ifadelerine karşılık Barnier, ''AB ve İngiltere için adaletli bir anlaşma yapmak mümkün ve hiç anlaşma yapmamaktan daha iyidir'' açıklamasında bulundu.

Her iki taraf da zaman çizelgesinin başladığına kanaat getirerek İngiltere'nin 2019 yılının mart ayında tamamiyle AB'den çıkmasını öngörüyor.