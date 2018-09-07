Brezilya devlet başkanı adayı Bolsonaro'ya suikast

Sosyal Demokrat Partisi lideri Jair Bolsonaro, Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin en önemli isimlerinden birisi. Bolsonaro, ülkenin güneydoğusunda seçmenleriyle buluştuğu anda göğsünden bıçaklandı.

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Jair Bolsonaro, ülkenin güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentinde göğsünden bıçaklandı. Olayla ilgili konuşan Jair Bolsonaro’nun oğlu Flavio, bıçak darbesinin etkili olmadığını, babasının hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Brezilya’nın devlet başkan adayı Bolsonaro'ya bıçaklı saldırı VİDEO







KALABALIK SALDIRGANI YAKALADI

Devlet başkanı adayının bıçaklandığı görüntülerde aşırı sağcı liderin Brezilya Mili Takımının formasını giymesi dikkatlerden kaçmadı. Bolsonaro’nun bıçaklandığı anda acı içinde ağladığı da görüldü.

Saldırının ardından Bolsonaro’nun taraftarlarının saldırganı linç etmeye çalıştığı, polisin saldırganı Bolsonaro taraftarlarının elinden zor kurtardığı öğrenildi. Minas Gerais Polisi, olayla ilgili gözaltına alınan saldırganın 40 yaşında Adelio Bispo de Oliveira olduğunu açıkladı.





SEÇİMLERDE FAVORİLERDEN

Bolsonaro, eski Devlet Başkanı Lula da Silva’nın, mahkeme kararıyla aday olamayacağının açıklanmasından sonra, temyiz süreci devam ederken yapılan anketlerde ikinci favori konumunda.

Seçim sürecinin en tartışmalı adaylarından Jair Bolsonaro, cinsiyetçi, ırkçı ve homofobik ifadeleri yüzünden çeşitli protestolara maruz kalmıştı.