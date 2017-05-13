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Brezilya OHAL'i kaldırdı

Brezilya Sağlık Bakanlığı Zika virüsünden dolayı ülkede ilan edilen acil durumu kaldırıldığını duyurdu. Ülke 18 aydır OHAL altındaydı.

13.05.2017 - 17:20
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fsd

Sağlık Bakanlığı bir basın toplantısı düzenleyerek Zika, deng humması ve Chikungunya vakalarında görülen düşüş nedeniyle ülkedeki acil durumu kaldırdığını açıkladı.

"GÖZETİM SONA ERMEDİ"

Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanlığı Gözetim Sekreteri Adeílson Cavalcante “Acil durumun sona ermesi gözetimin ya da desteğin sona erdiği anlamına gelmez. Sağlık Bakanlığı, eyaletler ve belediyeler dahil olmak üzere diğer kuruluşlar Zika ile mücadele politikasını sürdürecektir” dedi.

"SİVRİSİNEKLER YAKALANACAK"

Cavalcante ayrıca kamu görevlilerinin Zika, deng ve Chikungunya'ye neden olan "Aedes aegypti”adlı sivrisineklerin yakalanması için çabalarını sürdüreceğini vurgulayarak "Bu üç hastalıktan korunmak için temel eksen bu sivrisinek türüne karşı mücadelenin devam etmesidir” diye konuştu.

ZİKA TESPİTİ SAYISI DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede 1 Ocak - 15 Nisan 2016  tarihleri arasında 170 bin 911 zika vakası tespit edilirken bu yılın aynı dönemindeki vaka sayısı 7 bin 911’e düştü. Yetkililer aynı dönemdeki Chikungunya vakalarında yüzde 68,1’lik, deng humması vakalarında ise yüzde 90,3'lük düşüş olduğunu açıkladı.

Zika vürüsü ile doğan bebeklerin kafaları normalden daha küçük oluyor ve virüs beyin fonksiyonlarında bozukluğa yol açar.  “Kırık kemik humması” olarak da bilinen deng humması ciltte kızarıklıklara , kas ve kemiklerde şiddetli ağrılara neden olur. Chikungunya da deng humması benzeri viral bir hastalıktır.

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