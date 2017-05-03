Brezilya polisinden uyuşturucu çetelerine operasyon

Cordovil Belediyesine bağlı bir gecekondu mahallesine düzenlenen operasyonda en az 40 kişi göz altına alındı. Ayrıca 30’dan fazla silaha da el konuldu.

İHBAR GELDİ

Güvenlik kaynakları araçların yakılmasının misilleme olabileceğini söylüyor: “İstihbarat servisinden rakip çetenin bir bölgeyi kontrolü altına almaya çalıştığı bilgisini aldık. Onların etrafını sardık ve sabah erken saatte operasyon düzenledik. Bölgeye girdik ve özel güvenlik güçlerinin yardımıyla onları gözaltına aldık.”

Gece yarısından itibaren gecekondu mahallesindeki uyuşturucu kartelleri arasında yaşanan çatışmalar üzerine polis birlikleri sabah erken saatlerde harekete geçti.

Brezilya’da 2016’da yapılan Olimpiyat Oyunları’ndan bu yana favelalardaki şiddet olaylarında artış yaşanıyor. Güvenlik uzmanları bölgenin çetelerden temizlenmesi için hükumetin güvenlik birimlerine özel fon sağlaması çağrısında bulunuyor.