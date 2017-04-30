Brezilya’da 20 yılın ilk genel grevi

Hükümet 24 saatlik greve katılımın beklenenin altında olduğunu savunurken sendikalar grevin başarıya ulaştığını, eğitim, taşımacılık ve bankacılık sektörü de dahil olmak üzere pek çok anahtar sektörde milyonlarca işçinin greve katıldığını duyurdu.

1 MAYIS'TA DA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Hükümetinin işçi hakları ve emeklilik sisteminde yaptığı değişikliklere karşı yapılan gösterilerin pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda da sürmesi bekleniyor.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Devlet Başkanı Michel Temer hükümetinin reformlarına karşı çıkan protestocular ülkenin büyük şehirlerinde hayatı durdurdu. Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerindeki ana yolları trafiğe kapatan protestocular, güvelik güçleri tarafından atılan biber gazı ve ses bombası ile karşılaştı. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

OTOMOBİLDE ÜRETİM DURDU

Brezilya endüstrisinde önemli yeri olan Sao Paulo'da kriz büyük etki yarttı. İspanya basınına göre General Motors, Ford Motor, Toyota Motor ve parent Daimler AG ortamlığındaki Mercedes-Benz'de üretim durdu.

EKONOMİK KRİZ

Hükümet ekonomik krizi çözmek; bütçe açığını kapatmak, rekor kıran işsizliği azaltmak ve ekonomiyi modernize etmek için reformların gerekliliğini savunuyor. İşçi sendikaları ise reformların ekonomik krizi çözmeyeceği ancak işçi haklarını kısıtlayacağını vurguluyor.

Michel Temer, Eski Brezilya devlet başkanı Dilma Rousseff'in yolsuzluk nedeniyle Senato tarafından görevinden alınmasının ardından Mayıs 2016’da geçici olarak başkanlık görevine getirilmiş ve Ağustos 2016’da kalıcı olarak görevi devralmıştı. Temer’in ilk işi ülkedeki ekonomik krizin çözümü için işçi haklarında kesintiye gitmek olmuştu.





