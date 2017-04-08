taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7306
EURO
3,9255
ALTIN
150,41
PETR
55,1700

Brezilya’da 6 tutuklu öldürüldü

Amazonas eyaletinin Puraquequara Cezaevi'nde mahkumlar arasında 12 saat süren gerginlik sonrası 6 mahkumun cesetleri bulundu.

08.04.2017 - 22:15
  1. Haberler
  2. Dünya

Amazonas Eyaleti Cezaevi İdaresi Müdürlüğünden (SEAP) yapılan açıklamada, Manaus şehri Puraquequara Cezaevi'nde mahkumlar arasında cuma günü başlayan gerginliğin 12 saat sonra kontrol altına alındığı belirtildi.

Gerginliğin sona ermesinin ardından, güvenlik güçlerinin 6 tutuklunun cesedini hücrelerinde bulduğu kaydedilen açıklamada, cinayetlerin işlendiği sırada cezaevinde herhangi bir ayaklanma veya isyan olmadığı savunuldu.

Açıklamada, olay sonrası ölümle tehdit edilen 20 mahkumun ayrı hücrelere alındığı ifade edildi.

Brezilya’da 6 tutuklu öldürüldü

Diğer yandan Amazonas Eyaleti Kamu Güvenliği Müdürlüğü, 6 mahkumun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kapasitesi 626 olan Puraquequara'da halen bin 286 mahkum bulunuyor. Aynı cezaevinde bu yılın başlarında 4 tutuklu daha öldürülmüştü.

Manaus şehrindeki Anisio Jobim Cezaevi Kompleksindeki ocak ayında gerçekleşen bir isyan ise 56 mahkumun ölümüyle sonuçlanmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlü sanatçılar klip çekti, oy ver çağrısı yaptı

Ünlü sanatçılar klip çekti, oy ver çağrısı yaptı

332
Heredot Cevdet anlatıyor: Yönetimde çift başlılık kalkıyor

Heredot Cevdet anlatıyor: Yönetimde çift başlılık kalkıyor

134
HDP, Kadıköy'de 'hayır' mitingi yaptı

HDP, Kadıköy'de 'hayır' mitingi yaptı

220
250 sanatçı hayır dediklerini gazete ilanıyla duyurdu

250 sanatçı hayır dediklerini gazete ilanıyla duyurdu

482
Trabzonspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

Trabzonspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

36
Halk Arenası'nda Saadet Partisi'ne övgü dolu sözler

Halk Arenası'nda Saadet Partisi'ne övgü dolu sözler

376
CHP'nin inandırıcılıktan uzak hayır videosu

CHP'nin inandırıcılıktan uzak hayır videosu

843
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM