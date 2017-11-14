Brezilya'da arabaya tekme atan at hapse atıldı

Akıl almaz olay Brezilya'da meydana geldi. Arabaya zarar veren at, polis tarafından gözaltına alındı, ardından da hapse atıldı.

TEPKİ TOPLADI

Bir gün boyunca hapiste kalan atın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kimi eğlenceli yorumlara konu olsa da hayvan severler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

"KONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR"

Atın sahibi William dos Santos, bir arkadaşının atı ödünç aldığını, gezdirirken de atın arabayı tekmelediğini belirterek, "Araç sahibi şikayetçi olunca atımı gözaltına alarak polis karakoluna götürmüşler. Hapishanede kaldığı süre boyunca da ne yemek ne de su vermişler. Ona yemek getirdim, ancak sabah saatlerine kadar bunu vermeme izin vermediler." diye konuştu. Konuyla ilgili araştırma sürüyor.