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Brezilya'da banka hırsızları kendi soygunlarını kaydetti

Brezilya'da bir grup hırsız, soygun için girdikleri bankadan para çalma anlarını aksiyon kamerası ile saniye saniye kaydettiler.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 13:59..
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Daha önce belki binlerce kere güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların görüntüleri ortaya çıkmıştı ancak bu sefer öyle bir görüntü ortaya çıktı ki, kaydı yapan güvenlik kameraları değil, hırsızların kendisi oldu.

Brezilya'da banka hırsızları kendi soygunlarını kaydetti

SOYGUNLARINI KAYDETTİLER

Brezilya'da bir grup soyguncu, hırsızlık için girdikleri bankanın kasa dairesinde paraları çaldılar. Yanlarında getirdikleri çantalara banknotları dolduran soyguncular büyük bir vurgun gerçekleştirdiler.

Burada ilginç olan şey hırsızın para çalması değil, hırsızlık yaparken soyguncuların kendilerini kaydetmeleri oldu. Soyguncular yüzbinlerce dolar değerindeki paraları çantalara dolduruken, vücutlarına taktıkları aksiyon kameraları ile hırsızlıklarını kaydettiler.

Brezilya'da banka hırsızları kendi soygunlarını kaydetti VİDEO

Brezilya'da banka hırsızları kendi soygunlarını kaydetti

POLİSLER PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Hırsızlar paraları alıp kaçtıktan sonra görüntüleri internete yüklediler. Anonim olarak kimliği belirsiz kişilerce yüklenen görüntüler "hırsızlar bankayı soyma anlarını kaydetti" başlığıyla binlerce kez izlendi, viral haline geldi.

Olayın haberini alan olisler soygun ile ilgili soruşturma başlatırken, görüntülerdeki kişilere yapılacak olan ses ve yüz analizleri ile birlikte internete yüklenen görüntüler üzerinden kimlik tespiti uygulanmaya çalışıyor.

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