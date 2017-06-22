Brezilya'da belediyeler karnaval bütçesini kısıyor

Sao Paulo'daki Belediyeler Ulusal Cephesi toplantısında konuşan Sao Paulo Belediye Başkanı Joao Doria, samba okullarının geçit törenleri ve sokak karnavalları için belediyenin finansal katımını en aza indirmeye çalışacaklarını söyledi.

ÖZEL YATIRIMI İŞARET ETTİ

Bu konuda özel sektörle daha yoğun çalışmalar yapacaklarını belirten Doria, "Başka bir deyişle belediyenin azaltması gereken kaynakları özel yatırımla tamamlayacağız. Samba okulları kaynaklarından yoksun kalmayacak." dedi.

Doria, karnaval bütçesinden ne kadar kesintiye gideceğine dair bir bilgi vermedi.

Sao Paulo karnavalının sadece kültürel ve boş zaman etkinliği değil, aynı zamanda turist faktörü olarak da önemini vurgulayan Doria, "Şehir için gelir yaratıyor. Sadece eyaletten şehir merkezine gelen yerel halkın restoranları, ulaşımı, hizmetleri, kostümleri kullanmasının yanı sıra diğer ülkelerden gelen turistler de talep yaratıyor. Kısaca, büyük bir ekonomik kaynak var." değerlendirmesini yaptı.

KARARDAN GERİ DÖNÜŞ YOK

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella da Rio'daki karnaval bütçesinde kesintiye gitme kararından geri dönmeyeceğine dair güvence verdi.

Göreve geldiğinde 3 milyar Brezilya reali (1 milyar dolar) açık olduğunu söyleyen Crivella, belediyenin samba okullarının geçiş töreni için yaptığı kamu desteğinin 2018 yılında yarıya ineceğini aktardı.

SAMBA OKULLARINA ÖDENEN PARA

Rio Karnavalı'nda geçen yıl hariç son 5 senede samba okulu başına 1 milyon real (300 bin dolar) ödeme yapıldığını bildiren Crivella, gelecek yıl için de garanti verdikleri şeyin bu olduğunu ifade etti. Geçen yıl Rio de Janeiro'daki samba okullarına devlet 2 milyon real (600 bin dolar) ödemişti.

Azalttıkları şeyin sadece artış olduğunu söyleyen Crivella, önceki yıllardaki geçit törenlerinin daha az büyüleyici olduğunu düşünmediğini sözlerine ekledi.