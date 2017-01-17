Brezilya'da bir isyan daha

2017'nin ilk iki haftasında 120'den fazla mahkumun cezaevindeki isyanlarda öldüğü Brezilya'da, bir ayaklanma daha çıktı.

Kuzeydoğudaki Natal kentinde bulunan Alcacuz cezaevinde dün 26 mahkumun başları kesilmişti. Hapishanede bir gün sonra yeni bir isyan var.

Cezaevindeki mahkumlar çatı katını ellerinde sopalar ve bayraklarla işgal etti. Mahkumların güvenlik güçlerinin kontrol sağlamasını engellemek için barikatlar kurdukları bildiriliyor.

Özel polis birliklerinin yeniden içeri girdiği cezaevinde yeni cesetler bulunabilir.

VALİ TWİTTER'DAN YARDIM İSTEDİ

Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, Twitter hesabından, federal hükümetten cezaevindeki krizi çözmek için ulusal askeri kuvvet isteyeceğini açıkladı. Salı günü Adalet Bakanı Alexandre de Moraes ile görüşeceğini aktaran Faria, Devlet Başkanı Michel Temer’den de randevu istedi.

MEMURLAR GREVE GİDİYOR

Rio de Janeiro eyaletindeki cezaevlerinde ise, memurlar greve gidiyor. Maaş ve ikramiyelerini alamayan memurların aldığı grev kararı, yeni mahkumların kabulü, mahkemelere sevk ve ziyaretleri etkileyecek.

Dünyadaki cezaevlerinin resmi bilgilerinin paylaşıldığı Prisonstudies sitesinde yer alan 2014 yılı verilerine göre, Brezilya'da, 371 bin 884 kapasiteli bin 424 hapishanede 622 bin 202 tutuklu kalıyor. Doluluk oranı yüzde 160'ı bulan cezaevlerinde mahkumlar günlük ihtiyaçlarını gidermekte bile güçlük çekiyor. Son isyanın merkezi Alcacuz'un kapasitesi 620 kişi ancak halihazırda 1100 mahkum kalıyor.

Ülkedeki cezaevlerinin çoğunda kontrol suç ve uyuşturucu çetelerinin elinde.

Yeni yılın ilk günlerinde Amazonas eyaletinde çıkan isyanda 64 mahkum ölmüş, 200'e yakın mahkum da firar etmişti. Roraima Eyaleti'nin Monte Cristo Hapishanesi'nde ise 30'dan fazla mahkum hayatını kaybetmişti.