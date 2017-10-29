taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7894
EURO
4,3986
ALTIN
155,25
PETR
60,5800

Brezilya'da çevre koruma büroları yakıldı

Amazon ormanlarındaki çevre koruma büroları, yasadışı madencilikle uğraşanlar tarafından yakıldı

29.10.2017 - 04:14
  1. Haberler
  2. Dünya

Amazonas Eyaleti'nin güneyindeki Madeira Nehri’nde yasadışı altın madencilerine düzenlenen operasyonlar sonrası, aynı bölgedeki Humaita şehrindeki çevre koruma bürolarının yakıldığı bildirildi.

KAÇAK MADENCİLERİN SALLARI YAKILINCA..

Çevre koruma bölgesinde bulunan Madeira Nehri üzerindeki yasadışı altın madenciliğinde kullanıldığı tespit edilen salların Chico Mendes Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Enstitüsü (ICMBio) tarafından yakılması, yasadışı madencilik yapanları kızdırdı.

Brezilya'da çevre koruma büroları yakıldı

Brezilya polisi, söz konusu madencilerin buna karşılık, Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA) ve ICMBio binalarını ve araçlarını yaktığını duyurdu.

Çıkan olaylar sonrası bölgeye takviye güvenlik ekibi gönderildiği belirtildi.

IBAMA tarafından çarşambadan bu yana, Madeira Nehri üzerindeki yasadışı altın madenciliğine karşı ICMBio ile yürütülen operasyonda, 37 sal ele geçirilmiş ve bir kısmı yakılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Almanya'dan Türk komedyenin menemen tarifine yasak
Terör örgütü PKK'nın Almanya'da sık sık gösteri yapmasını protestoya hazırlanan Bilgili Üretmen'in izni son anda iptal edildi.
PKK yandaşlarından Zürih'te yürüyüş
İsviçre'nin Zürih kentinde PKK sempatizanları ellerinde örgütün paçavralarıyla gösteri yürüyüşü yaptı.
Batan Air Berlin son uçuşlarını gerçekleştirdi
Ağustos ayında iflasını isteyen Alman Havayolu şirketi Air Berlin, dün gece son seferlerini yaptı.
Polonya'da Run or Death Festivali
Polonya'nın başkenti Varşova'da "Run or Death" festivali düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

10
Bayrak üretimi de teknolojiye yenildi

Bayrak üretimi de teknolojiye yenildi

15
Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

6
Almanya'dan Türk komedyenin menemen tarifine yasak

Almanya'dan Türk komedyenin menemen tarifine yasak

11
TMO'dan 1 milyar liralık fındık alımı

TMO'dan 1 milyar liralık fındık alımı

16
BTK elektronik haberleşmede tüketici haklarını belirledi

BTK elektronik haberleşmede tüketici haklarını belirledi

5
Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM