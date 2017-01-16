Brezilya'da cezaevi ayaklanmasında yeni ölümler

Brezilya bir kez daha hapishane ayaklanmasıyla sarsıldı. Kuzeydoğudaki Natal eyaletinde çıkan isyan 14 saat boyunca sürdü.

BİR ÇOK MAHKUMUN DA CESETLERİ PARÇALANMIŞ HALDE

Alcacuz cezaevinde rakip iki çete arasındaki kavgayla başlayan isyanda ölü sayısı sürekli arttı. Resmi yetkililer, ayaklanmada ölen 26 mahkumdan bazılarının başlarının kesilip atıldığını bildiriyor. Adli kaynaklara göre, birçok mahkumun da cesetleri parçalanmış halde.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, mahkumların çırılçıplak sıraya sokulduğu ve etrafında silahlı polislerin görüldüğü bir fotoğrafı dünyaya servis etti. Alcacuz'dan yansıyan video görüntülerinde de mahkumların çatılarda dolaştığı ve en az bir binadan gökyüzüne duman yükseldiği görülüyor.

RORAİMA EYALETİNDEKİ AYAKLANMALARDA YAKLAŞIK 100 MAHKUM ÖLMÜŞTÜ

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, mahkumlar isyanı başlatmadan önce hapishanenin elektriğini kesti. Çete savaşına sahne olan cezaevinden çok sayıda yaralı mahkum hastaneye kaldırıldı.

Brezilya'da 2017 yılı cezaevi isyanlarıyla başladı. Amazon ormanları içindeki Manaus kenti ile kuzeydeki Venezuela sınırında yer alan Roraima eyaletindeki ayaklanmalarda yaklaşık 100 mahkum ölmüştü.

Brezilya'da cezaevlerinin çoğu suç örgütleri tarafından yönetiliyor. Aşırı kalabalık hapishanelerde kontrol çoğunlukla hükümette değil. Son isyanın çıktığı 620 kapasiteli Alcacuz'da 1000'den fazla mahkumun barındığı aktarılıyor.