Brezilya'da cezaevinden 152 mahkum firar etti

Sao Paulo Cezaevi Yönetim Dairesi yetkilileri, eyalete bağlı Bauru kentindeki Bauru Cezaevi'nde yaşanan isyan sırasında 152 mahkumun kaçtığını açıkladı.

90'I KISA SÜREDE YAKALANDI

Yetkililer, firari mahkumlardan 90'ının askeri polis tarafından kısa sürede yakalandığını, 62 mahkumu yakalama çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Emniyet yetkilileri, mahkumların cezaevinde inşaat halindeki 3 binayı ateşe vererek isyan başlattığını ve kaçmayı başardığını söyledi. Yetkililer, polis helikopterinin arama çalışmaları için askeri polise havadan destek verdiğini kaydetti.

YANGIN KOTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

İtfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade etti.

Cezaevi Yönetim Dairesi bin 124 kapasiteli yarı açık cezaevinde bin 427 mahkumun bulunduğunu açıklarken, Cezaevi Memurları Sendikası yetkilileri ise cezaevinin 742 kişi kapasiteli olduğunu ancak burada bin 500 kişinin kaldığını belirtti.

MAHKUMDA CEP TELEFONU YAKALANINCA İSYAN BAŞLADI

Hapishane Memurları Sendikası Başkanı Gilson Pimentel Barreto da cezaevi memurlarının rutin kontrol sırasında mahkumlardan birinde cep telefonu yakalaması üzerine isyanın başladığını, memurların mahkumu dışarı çıkarmasına diğer mahkumların izin vermediğini ifade etti.

Cezaevindeki isyanın ardından, Eğitim Bakanlığının, bölgedeki Nucleo Habitacional Fortunato Rocha Lima okulundaki görevlileri eğitim birimlerinde yalnız kalmamaları konusunda uyardığı ve bazılarının başka okullara gönderildiği belirtilirken, kentteki dükkanlar kepenk kapattı.

Brezilya'da yeni yılla birlikte başlayan cezaevi isyanlarında 100'ü aşkın mahkum hayatını kaybederken 200'ün üzerinde mahkum da firar etti.