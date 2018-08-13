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Brezilya'da eşinden şiddet gören kadının görüntüleri çıktı

Brezilya'da asansörde eşinin şiddetine uğrayan, ardından da beşinci kattan düşerek hayatını yitiren kadının görüntülerine ulaşıldı.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 11:00..
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Profesör olduğu iddia edilen Luis Felipe Manvailer'in, avukat eşi Tatiane Spitzer'i dövdükten sonra asansöre bindirdiği ve ardından da kadının beşinci kattan düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı.

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadının görüntüleri çıktı

ASANSÖRE BULAŞAN KANI DA TEMİZLEDİ

Beşinci kattan düşerek yaşamını yitiren kadının asansöre bindiriliş anı da bu görüntülerde yer aldı. Hatta kaydedilen görüntülerde adamın asansöre bulaşan kanı temizlediği de görülüyor.

GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Brezilya'nın gündemine bomba gibi düşen video, bir anda gündeme oturdu. Avukatlar birliğinin çağrısına uyan yüzlerce insan, beyaz elbiseler giyinerek Parana eyaletinin başkenti Curitiba'da gösteri düzenledi.

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadının görüntüleri çıktı İZLE

KADIN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Görüntülerde açıkça şiddet uyguladığı görülen Manvailer, Spitzer'i camdan aşağı atmakla suçlanıyor. Katil zanlısı Manvailer ise ifadesinde eşini camdan aşağı itmediğini, kendisinin atlayarak intihar ettiğini söyledi.

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadının görüntüleri çıktı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturmada görüşleri alınan uzman psikologlar, Manvailer'in olay gecesine ait olayları hatırlamadığını belirtti. Brezilya polisiyse soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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