Brezilya'da eski Devlet Başkanı'nın mal varlığı donduruldu

Yargıç Vital do Rego yaptığı açıklamada, mahkemenin, Rousseff'in, devlet petrol şirketi Petrobras'ın 580 milyon dolarlık zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında mal varlığının dondurulmasına hükmettiğini söyledi.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Rego, Petrobras'ın yönetim kurulunun üç üyesinin mal varlıklarının da dondurulduğunu belirtti.

Rousseff'in 2006'da Petrobras'ın yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı dönemde Teksas'ta bulunan bir ABD rafinerisinin satın alınmasına onay vermesiyle Petrobras'ın zarara uğratıldığı iddia ediliyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Brezilya Başsavcısı Rodrigo Janot geçen ay, eski devlet başkanları Luiz Inacio Lula da Silva ve Dilma Rousseff ile beş eski bakan hakkında, suç örgütü kurdukları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye suç duyurusunda bulunmuştu.