Polis memuru Katia da Silva Sastre, Mayıs ayında okul çevresindeki 21 yaşındaki silahlı gaspçı Elivelton Neves Moreira'yı silahla vurdu. 3 mermiyle vurulan gaspçı ölürken, Sastre kongre üyeliği adaylığına soyundu.





SLOGANI GÜNDEME OTURDU

Yaşanan olayın ardından iki ve yedi yaşlarında iki kızı olan anne Silva Sastre, geçtiğimiz pazar günü Brezilya'da gerçekleştirilen seçimler kapsamında kongre üyeliği adaylığını açıkladı.

Seçim kampanyası süresince 'Polis Katia Sastre' adını kullanan Katia Sastre, Sao Paulo eyaletinde yarışan 70 kişi arasında en çok oy alan yedinci aday oldu.

"Onu vurdum ve bir daha olsa yine yaparım" cümlesinin geçtiği video, "Suça karşı savaşta her zaman aynı tavrı takınacağım. Cesaretim var" sözleri ile devam ediyor.

Brezilya'da gaspçıyı vuran polis kongre üyesi seçildi VİDEO



PARTİLER VİDEOSUNUN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Video yayınlanır yayınlanmaz Brezilya'daki iki siyasi parti, videonun yayından kaldırılması ve yasaklanması için başvuruda bulunmuş fakat Üstün Seçmen Mahkemesi bu talebi geri çevirerek videonun yayınlanmasına izin vermişti.

ARTIK KONGRE ÜYESİ

264 binden fazla oy alan Katie Sastre, seçim kampanyası boyunca dünyadaki en yüksek cinayet oranına sahip Brezilya'da suçlara karşı mücadele yürütme vaadi vermişti.

Polis memuru Katie Sastre artık Brezilya'da kongre üyesi olarak görev yapacak.