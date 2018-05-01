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Brezilya'da gökdelen çöktü: 1 ölü

Brezilya'da yangın çıkan 26 katlı bir gökdelen çöktü. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişiye ise ulaşılamadı.

İHA | 01.05.2018 - 20:27..
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Brezilya’nın Sao Paulo kentinde 26 katlı bir gökdelende yangın çıktı. Alevleri saran bina yanarak çöktü.

BİNADA EVSİZLER KALIYORDU

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiye ise ulaşılamadığı ifade edildi. Çöken binada evsizlerin kaldığı ve eski bir polis merkezi olduğu öğrenildi.

Brezilya'da gökdelen çöktü: 1 ölü

15 İTFAİYE OLAY YERİNDE

Sao Paulo İtfaiyesi, binada yaklaşık 50 ailenin yaşadığını belirtti. Yangının gece saatlerinde binanın ilk katında başladığı ve kısa sürede diğer katlara sıçradığı bildirildi. Yaklaşık 150 itfaiyecinin müdahale ettiği yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

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