Brezilya'da Greenpeace uçağı düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Brezilya'da, çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace'e ait uçağın Amazon ormanlarının iç bölgelerindeki Novo Airao kenti yakınında düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Brezilya Hava Kuvvetleri yetkilileri, kuruluşa ait Cessna 208 Caravan tipi uçağın Novo Airao yakınında düştüğünü açıkladı. Yetkililer, uçaktaki bir İsveç vatandaşının öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Uçağın düşüş nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmadığını belirten yetkililer, bu amaçla Havacılık Kazalarını Önleme ve Araştırma Birimi ekibinin bölgeye gönderildiği bilgisini paylaştı.

Greenpeace tarafından yayınlanan bildiride ise kaza nedeniyle yasta oldukları bildirildi.

Açıklamada, "Mağdurlara ve ailelerine yardım sağlamaya yönelik tüm çabalarımızı yoğunlaştırdık ve olayı soruşturan yetkili organlarla iş birliği içinde çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Brezilya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 9. Bölge yetkilileri, bölgede hava keşfi yapmak için bir uçak gönderildiği ve olayı araştırmak için Batı Amazon Nehri Komutanlığından da deniz soruşturma ekibinin tekneyle olay yerine sevk edildiği bilgisini verdi. Deniz Kuvvetleri yetkilileri, kazanın nedenleri, koşulları ve sorumlularını belirlemek için soruşturma başlatılacağını kaydetti.