Brezilya'da greve giden askeri polislere af yok

Başkanlık Sarayı ile Ulusal Kongre İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Imbassahy, Geçici Adalet Bakanı Jose Levi de Amaral ve Savunma Bakanı Raul Jungmann'ın yanı sıra bazı yetkililerle askeri polislerin grevini incelemek için geldiği eyalette, isyancı askeri polislerin affedilmesi yönünde siyasi bir değişiklik ihtimali olmadığını açıkladı.

"İSYANCILARA AF YOK"

Muhtemel bir affa inanan herkesin aldatıldığını belirten Imbassahy, "İsyancılara af çıkartmak için Ulusal Kongredeki af hattında her türlü inisiyatif hakkına sahip olduklarını düşünenlere Devlet Başkanı Michel Temer'in siyasi tabanından destek alma ihtimalleri olmadığını belirtmek isterim." dedi.

Düzeni korumak ve yasalara uymak zorunda olduklarını vurgulayan Imbassahy, "Yasalar uygulanmalıdır. Brezilya Anayasası her zaman gözlemlenecek ve yerine getirilecek." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Temer, geçen yıl haziran ayında 19 eyalette maaş artışı için grev hareketine katılan askeri polisler ve itfaiyeciler için kongrenin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen bir af yasası çıkartmıştı.

Espirito Santos eyalet yönetimi, dün 703 isyancı askeri polis hakkında yargı sürecinin başladığını açıklamıştı.

Eyalet yönetimi ile bazı polis dernekleri arasında eylemin sona erdirilmesi için anlaşma imzalanmasına rağmen grev, askeri polis yakınlarınca sürdürülüyor. Askeri polislerin maaş artışı talebiyle greve gittiği 4 Şubat'tan bu yana eyalette 137 kişi öldürüldü.

Brezilya yasalarına göre polislerin greve gitme veya iş durdurma hakları bulunmuyor. Bu tür eylemlere katılan polisler, hapis cezasına çarptırılıyor. Askeri polisler, bu nedenle aileleri vasıtasıyla greve gidiyor. Yakınları, askeri polislerin maaşlarının tekrar düzenlenmesini, yemek, gece mesaisi ve risk tazminatlarının ödenmesini talep ediyor.

Eyaletteki grev, güvenlik hizmetlerinde aksamalara ve sokaklarda suçların artmasına neden oluyor.