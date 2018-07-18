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Brezilya'da kalçasını büyüttürmek isteyen kadın hayatını kaybetti

Kalçasını büyüttürmek için ünlü bir doktora giden kadın yapılan operasyon sonrası hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 11:19..
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Brezilya'da bir bankada yönetici olarak çalışan kadın, kalçasını büyüttürmek için estetik cerrahın evine gitti, operasyon hastanede ölümle sonuçlanınca doktor kaçmayı tercih etti. Televizyonlara çıkan doktor ülke çapında her yerde.

EVDE AMELİYAT ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Uluslararası bir bankada yönetici olan Lilian Calixto adlı kadın, kalçasını büyüttürmek için Rio de Janerio'ya seyahat etti. "Dr Bumbum" adıyla tanınan estetik cerrah Denis Furtado operasyon kendi evinde gerçekleştirdi ancak kadın 46 yaşındaki kadın birden rahatsızlandı.

Brezilya'da kalçasını büyüttürmek isteyen kadın hayatını kaybetti

Doktor hastasını apar topar hastaneye götürdü ancak tüm çabalara rağmen Calixto birkaç saat sonra öldü. Doktor Furtoda ise kayıplara karıştı.

SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, Dr Bumbum'un sevgilisinin de gözaltında olduğunu açıkladı.
Brezilya televizyonlarına çıkan 46 yaşındaki Dr Bumbum'un Instagram'da 650 bin takipçisi bulunuyor.

Brezilya'da her yıl Mrs. Bum Bum adıyla bir kalça yarışması düzenleniyor.

Brezilya'da kalçasını büyüttürmek isteyen kadın hayatını kaybetti

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