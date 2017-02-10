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Brezilya'da kamu çalışanları polisle çatıştı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir grup kamu çalışanı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

10.02.2017 - 09:08
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Rio de Janeiro meclisi eyaletin içinde bulunduğu krize karşı eyalet Su ve Kanalizasyon Şirketindeki hisselerin federal hükümetten alınacak yardımlar için teminat olarak kullanımını tartıştığı sırada meclis binası dışında kamu çalışanları ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışma yaşandı.

Brezilya'da kamu çalışanları polisle çatıştı

POLİSE TAŞ VE MOLOTOFLU SALDIRI

Çatışma, askeri polisler meclis önünde güvenlik koridoru oluşturduğu sırada yüzleri maskeli bir grubun polise taş, havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırması ile başladı.

Polislerin saldırıya göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle karşılık vermesinin ardından maskeli saldırganlar meclise çıkan sokaklardaki iş yerlerine ve bir banka şubesine zarar verdi.

Brezilya'da kamu çalışanları polisle çatıştı

BİBER GAZINDAN MİLLETVEKİLLERİ DE ETKİLENDİ

Olaylar sırasında atılan göz yaşartıcı gazlardan meclis binasındaki milletvekilleri ve pasif protesto eylemini gerçekleştiren kamu çalışanları da etkilendi.

Yetkililer çatışmada 15 kişinin yaralandığını, bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Brezilya'da kamu çalışanları polisle çatıştı

6 GÜNDE 113 CİNAYET

Öte yandan Espirito Santos Kamu Polisleri Sendikasından yapılan açıklamada, grevin başladığı 4 Şubat'tan bu yana eyalette 113 cinayet vakası yaşandığı duyuruldu.

Ordu ise krizi kontrol altına almak için hafta sonuna kadar eyalette 3 bin askerin olacağını açıkladı.

Eyaletteki güvensizlik ortamı ve halen kapalı olan iş yerleri halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı. Uzun kuyrukların oluştuğu marketlerde yöneticiler müşteri akışını sağlayabilmek için gün boyu aralıklarla hizmet verebiliyor.

Brezilya'da kamu çalışanları polisle çatıştı

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