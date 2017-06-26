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Brezilya'da kaykaycıların arasına araç daldı: 3 yaralı

Grup halinde kaykay süren kişilerin arasına dalan araç, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

26.06.2017 - 13:09
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Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde bir caddede ters yönde ve süratle ilerleyen bir otomobil, aynı caddede grup halinde kaykay süren onlarca gencin arasına daldı.

Brezilya'da kaykaycıların arasına araç daldı: 3 yaralı

KAYKAYCILAR ŞAŞIRDI

Üzerlerine doğru süratle gelen otomobili son anda fark eden kaykaycılar neye uğradıklarını şaşırdı.

Brezilya'da kaykaycıların arasına araç daldı: 3 yaralı VİDEO

Brezilya'da kaykaycıların arasına araç daldı: 3 yaralı

KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Şans eseri sadece üç kişinin hafif yaralandığı olayın ardından soruşturma başlatan polis, olay yerinden uzaklaşan sürücünün kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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