Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde bir caddede ters yönde ve süratle ilerleyen bir otomobil, aynı caddede grup halinde kaykay süren onlarca gencin arasına daldı.
KAYKAYCILAR ŞAŞIRDI
Üzerlerine doğru süratle gelen otomobili son anda fark eden kaykaycılar neye uğradıklarını şaşırdı.
Brezilya'da kaykaycıların arasına araç daldı: 3 yaralı VİDEO
KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR
Şans eseri sadece üç kişinin hafif yaralandığı olayın ardından soruşturma başlatan polis, olay yerinden uzaklaşan sürücünün kimliğini belirlemeye çalışıyor.