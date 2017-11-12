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Brezilya'da sarı humma paniği 16 parkı kapattırdı

Brezilya'da son aylarda sarı hummadan maymunların ölmesi nedeniyle 16 park kapatıldı.

12.11.2017 - 16:59
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Brezilya'nın Sao Paulo Eyaleti Sağlık Sekreteri David Uip, şehrideki bir parkta ölen bir maymunun daha sarı humma testinin pozitif çıkması sonucu Sao Paulo şehrinin doğu bölgesindeki bir parkın daha kapatıldığını duyurdu.

Brezilya'da sarı humma paniği 16 parkı kapattırdı

16 PARK SÜRESİZ KAPATILDI

Son olayla Sao Paulo'da toplamda 10 bin 500 hektarlık alanda 16 park süresiz kapatıldı. Uip, son kapatılan parkı hafta içi 4 bin, hafta sonları ise 40 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, parka komşu bölgelerdeki 8 bin kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi.

Brezilya'da sarı humma paniği 16 parkı kapattırdı

19 ŞÜPHELİ NEGATİF ÇIKTI

Sao Paulo'da insanlarda herhangi bir sarı humma vakası görülmediğini bildiren Uip, şöyle konuştu:

"19 şüpheli vaka vardı ve hepsi negatif çıktı. Önümüzdeki yıl, orta ve uzun vadede aşı yapacağımızı tahmin ediyoruz. Öncelikle şehrin ekolojik bölgelerindeki insanları aşılamak için önümüzdeki birkaç gün içinde 2,8 milyon aşı alacağız."

Brezilya'da sarı humma paniği 16 parkı kapattırdı

Uip, parklar yeniden açıldıktan sonra ziyaretçilerin sadece aşı olurlarsa veya sivrisinek koruyucusu kullanırlarsa parka girmeleri konusunda uyarılacaklarını vurguladı.

Brezilya'da sarı humma paniği 16 parkı kapattırdı

GEÇEN YIL 261 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Brezilya Sağlık Bakanlığı, eylül ayında yaptığı bir açıklama ile ülkedeki sarı humma salgınının sona erdiğini duyurmuştu. Geçen yıl aralıkta başlayan ve birçok eyalete yayılan sarı humma salgından 777 kişi etkilenmiş, 261 kişi de yaşamını yitirmişti.

Brezilya'da sarı humma paniği 16 parkı kapattırdı

Brezilya'da sarı humma paniği 16 parkı kapattırdı

Brezilya'da sarı humma paniği 16 parkı kapattırdı

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