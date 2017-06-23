taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.072
USD
3,5139
EURO
3,9183
ALTIN
141,42
PETR
45,3300

Brezilya’da trafik kazası: 21 ölü

Espirito Santos eyaletindeki otoyolda bir yük kamyon, bir otobüs ve iki ambulansın karıştığı trafik kazasında

23.06.2017 - 02:53
  1. Haberler
  2. Dünya

Brezilya’nın Espirito Santos eyaletinde bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü, 7'si ağır 22 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Federal Karayolu Polisi yetkilileri, kazanın kaya taşıyan bir yük kamyonunun karşı şeride geçerek ilk olarak Sao Paulo istikametinden gelmekte olan yolcu otobüsüne, daha sonra seyir halindeki iki ambulansa çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Brezilya’da trafik kazası: 21 ölü

Yetkililer, otobüste bulunan 31 yolcudan 19'unun, ambulans şoförünün ve kamyonda bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kazada 7'si ağır 22 kişinin yaralandığını ve yaralıların askeri helikopterler ile bölgedeki hastanelere sevk edildiğini belirten yetkililer, ekiplerin hala olay yerinde olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
ABD'de siyahileri öldüren polislerin beraatine tepki
Minnesota ve Wisconsin eyaletlerinde siyahi şüphelileri öldüren iki polisin yargılandıkları davalarda suçsuz bulunması protesto edildi.
İspanya Meclisi'nden Katalonya referandumuna ret
İspanya Meclisi, 1 Ekim'de Katalonya'da tek taraflı bağımsızlık yanlısı referandum yapılmasını reddeden karar aldı.
ABD’nin ikinci balistik füze savunma denemesi başarısız
Son bir ay içerisinde ikincisini gerçekleştirilen orta menzilli balistik füze önleme testi başarısız oldu.
Pakistan’dan ABD’ye İHA uyarısı
Pakistan Dışişleri Sözcüsü Zakaria, insansız hava araçları saldırılarının ulusal egemenliklerini ihlal ettiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

97
Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

74
Anadolu Ajansı'ndan terör haberi nasıl yapılır kitapçığı

Anadolu Ajansı'ndan terör haberi nasıl yapılır kitapçığı

6
İspanya Meclisi'nden Katalonya referandumuna ret

İspanya Meclisi'nden Katalonya referandumuna ret

0
KPSS savcısını tehdide 11 yıl 10 ay hapis

KPSS savcısını tehdide 11 yıl 10 ay hapis

3
Trump: Yönetimde fakir istemiyorum

Trump: Yönetimde fakir istemiyorum

1
Tunceli'de teröristler yol kesip TIR yaktı

Tunceli'de teröristler yol kesip TIR yaktı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM