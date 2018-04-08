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Brezilya'da Türk Filmleri Festivali

Türkiye'nin Kültür ve Turizm Müşavirliğinin Brezilya Kültür Bakanlığı iş birliğiyle Sao Paulo'da düzenlediği festival yoğun ilgi gördü.

AA | 08.04.2018 - 09:49..
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Türkiye'nin Sao Paulo Kültür ve Turizm Müşavirliğinin Brezilya Kültür Bakanlığı kuruluşu Cinemateca Brasileira iş birliğinde düzenlediği festival kapsamında Cinemateca sinema salonunda 15 Nisan'a kadar yedi Türk filmi gösterilecek.

Brezilya'da Türk Filmleri Festivali

ARA GÜLER'İN FOTOĞRAF SERGİSİ

Türk Filmleri Festivali boyunca, Cinemateca sinema salonunda Ara Güler fotoğraflarından oluşan sergi de ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf sergisi, festivalin açılışına gelen Brezilyalıların yoğun ilgisi ve beğenisini kazandı.

Brezilya'da Türk Filmleri Festivali

Brezilyalı konuklar ebru performansı karşısında hayranlıklarını gizleyemediler.

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