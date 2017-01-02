Brezilya'da yılbaşı gecesi eski eş katliamı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir askeri yetkili, Sao Paulo'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Campinas'ta bulunan eve yanında taşıdığı silahlarla saldıran kişinin, yeni yılı kutlayan aralarında eski karısı ve 8 yaşındaki oğlu da bulunan eşinin ailesinden 10 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar ettiğini belirtti.

12 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Aurelia, olayda 12 kişiyi öldüğünü, saldırganın ise intihar ettiğini söyledi.

YARALILARDAN BİRİ KOMŞUNUN EVİNE KAÇARAK KURTULDU

Yaralılardan biri, komşusunun evine kaçarak kurtuldu. Komşu Cristiano Machado, gece yarısından biraz önce dışarıdan gelen sesler duyduğunu, ancak havai fişek zannettiğini söyledi.

"HAVAİ FİŞEKLERİ İZLERKEN YARALI BİZDEN YARDIM İSTEDİ"

G1 haber portalında yayınlanan bir videoda, Machado, "Havai fişekleri yani kutlamaları izlemek üzere sokağa çıkmak için kapıyı açtığımızda yaralı bir kişi avluya gelerek yardım istedi" dedi.

ÜLKEDE AİLE İÇİ ŞİDDETTEN ÜLKEDE HER GÜN 15 KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR

Yetkililer, ülkede 2015 yılında genellikle aile içi şiddet nedeniyle her gün ortalama 15 kadının öldürüldüğünü açıkladı.