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Brezilya'dan gelen yolcunun valizinden kokain çıktı

Sao Paulo kentinden Atatürk Havalimanı'na gelen bir kişinin valizinde 6 kilo 30 gram kokain ele geçirildi.

DHA | 29.11.2017 - 12:35..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım'da, Atatürk Havalimanı'nda davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen Nijerya uyruklu C.D.D.'yi durdurarak valizini X-ray cihazından geçirip arama yaptı.

Brezilya'dan gelen yolcunun valizinden kokain çıktı

METAL KUTULARDA 6 KİLO KOKAİN

Şüphelinin valizinde 60 metal kutuya gizlenmiş 6 kilo 30 gram kokain ele geçirildi.

C.D.D. gözaltına alındı. Polisteki sorgusun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Brezilya'dan gelen yolcunun valizinden kokain çıktı

Brezilya'dan gelen yolcunun valizinden kokain çıktı

Brezilya'dan gelen yolcunun valizinden kokain çıktı

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