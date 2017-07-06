Brezilyalı çimento üreticisi Sivas'a fabrika açtı

Dünyanın en büyük 7'nci çimento üreticisi olan Brezilya merkezli firma; Güney Amerika dışındaki en büyük yatırımını Sivas'ta hayata geçirdi. 140 milyon euro tutarında olan yatırımın inşaatı 2 yılda tamamlandı.

"TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ OLDUK"

Firmanın Türkiye CEO'su Şefik Tüzün, "Türkiye'de 2012 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Ankara, Sivas, Yozgat ve Çorum'daki entegre fabrikalarımız ve Samsun, Nevşehir öğütme tesislerimiz, 16 hazır beton ve 2 agrega tesisimiz ile Türk çimento sektörünün önemli oyuncularından biri olduk" dedi.

"YENİ YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Sivas Çimento Fabrikası'nın açılışının ardından bu projelere yenilerini ekleyeceklerini belirten Tüzün, "Bu kapsamda yeni yatırımlar yapmaya da devam edeceğiz. 2017 yılı içinde hem çevrenin korunması hem de proses iyileştirilmesi kapsamında 35 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz" dedi.