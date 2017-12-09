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Erdoğan: İsrail bir işgal devletidir

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Lucas Paqueta'nın en güzel golleri

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1 Trabzonlu bakkalın ceza isyanı Son 6 ayda zabıta ekiplerinin 800 lira ceza kestiği Osman Öztürk, yazılan ceza makbuzlarıyla tepkisini dile getirdi.

2 İstanbul'da ambulansa yol vermeyen çekici İstanbul Seyrantepe'de emniyet şeridinden giden ambulans, önündeki çekiciden yol istedi ancak çekici yapılan anonslara rağmen yol vermedi.

3 Açılışına Merkel'in katıldığı hızlı tren yolda kaldı Almanya'da 1991’de projesine başlanan ve yaklaşık 10 milyar euroya mal olan Berlin-Münih hızlı treni, açılış gününde yolda kaldı.

4 Talisca'nın alternatifi Lucas Paqueta Beşiktaş, sezon sonundan Talisca için Benfica'yla anlaşmaya varamazsa, yerine Flemengo'dan Lucas Paqueta'yı transfer edecek.

5 Brezilyalı trafik magandası kamerada Aşırı hızla giderken motosikletin üzerine yatan sürücü, trafikte tehlikeye neden oldu.

6 İstanbul'da metro tacizcisine 15 yıl hapis istemi Bağcılar metrosunda 17 yaşındaki genç kızı elle taciz eden şüpheli hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.