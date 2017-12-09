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Brezilyalı trafik magandası kamerada

Aşırı hızla giderken motosikletin üzerine yatan sürücü, trafikte tehlikeye neden oldu.

Haber Merkezi | 09.12.2017 - 16:34..
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Türkiye'de de zaman zaman görülen trafik magandaları, bu kez Brezilya'da sahneye çıktı.

TEHLİKELİ ANLAR

Goias eyaletinde çekilen görüntülerde, bir sürücünün motosikletin üzerine yatarak trafikte tehlikeli bir şekilde ilerlediği görülüyor.

Aynı yolda giden bir otomobilin içindekiler tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Brezilyalı trafik magandası kamerada VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, 24 yaşındaki trafik magandasını gözaltına aldı.

Brezilyalı trafik magandası kamerada

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