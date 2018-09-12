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Brezilya’nın başına Osmanlı torunu Fernando geçebilir

Brezilya’da yolsuzluk hapis cezasına çarptırılan ve serbest bırakılma talebi reddedilen eski Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın yerine Fernando Haddad Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 09:43..
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Brezilya’da yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 7 Ekim’de yapılacak seçimlerde aday olamayacak. Serbest bırakılma talebi en son Temmuz başında reddedilen eski Brezilya Cumhurbaşkanı Lula yaptığı açıklamada, seçimlerde aday olamayacağını, İşçi Partisi’nin Fernando Haddad'ı aday olarak göstermesine izin verdiğini duyurdu.

Brezilya’nın başına Osmanlı torunu Fernando geçebilir

YÜKSEK MAHKEMEYE İTİRAZ KABUL EDİLMEDİ

Lula, Yüksek Mahkeme'nin seçimlere katılmasını yasaklamasından sonra üst mahkemeye yaptığı itiraza beklediği sürede cevap alamadı. 7 Ekim’deki seçimler için propaganda konusunda geç kalınabileceği, itiraz sürecinde Haddad ve partinin oylarının da kaybedilmesi riski bu kararın alınmasında etkili oldu.
Lula'nın, Haddad'ı aday gösterdiği mektup, son 5 aydır polis merkezinin önünde, iktidara dönmesini engellemek için bir plan olduğunu savunan taraftarlarına okundu.
Luiz Inacio Lula da Silva, 2003 ve 2010 yılları arasında Brezilya’da Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. Lula o dönemde Brezilya'daki en popüler politikacı konumundaydı. Ancak ülkede adayların aday olmak için temyiz başvurularının onaylanması gerekiyor. Mahkumiyetleri varsa aday olmalarını yasaklayan bir de yasa bulunuyor.

LULA HADDAS'A DESTEK VERDİ

Lula'nın stratejisi, adaylığını mümkün olduğu kadar uzun süre canlı tutmak ve sonrasında desteğini Brezilya'nın pek çok bölgesinde tanınmayan Haddad’a aktarmaktı. Bu açıklama sonrasında Haddad için destek yüzde 4'ten yüzde 9'a yükseldi. Yolsuzlukla mücadele yasası ve düzeni üzerinde çalışan aşırı sağcı siyasetçi Jair Bolsonaro yarışı yüzde 24 ile önde götürüyor.

Brezilya’nın başına Osmanlı torunu Fernando geçebilir

BREZİLYA'NIN BAŞINA OSMANLI TORUNU FERNANDO GEÇEBİLİR

Fernando Haddad, üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu. Babası Halil Haddad, 1947'de 24 yaşındayken Lübnan'dan Brezilya'ya göç etti. Kumaş toptancısıydı. Annesi de, Brezilya doğumlu Lübnanlı Norma Teresa Goussain. Fernando’nun dedesi Habib ise Antakya’da bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'nin başrahibiydi. I. Dünya Savaşı sırasında Osmalı İmparatorluğu döneminde Fransız egemenliğine karşı mücadele eden liderler arasında yer alıyordu. Dede Halil Haddad 1961'de Brezilya'da öldü.

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