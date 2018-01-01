Brezilya'nın en masum hırsızlığı

Brezilya'da yılın en masum hırsızlığı yaşandı.

Elinde poşetlerle yiyecek taşıyan bir adamın yolda yürüdüğü sırada arkasına bir köpek takıldı. Sonrasında ise olanlar oldu.

Brezilya'da kapkaç yapan sokak köpeği - VİDEO

POŞETLERİ ÇALARAK KAÇTI

Yiyecek arayan köpek takip ettiği adamı boş bir anında yakalayarak elindeki poşetlerden birini kaptığı gibi kaçtı. Neye uğradığını şaşıran adam arkasına baktığı sırada köpek ağızında poşet ile hızla kaçtı.

Adam köpeği yakalamaya çalıştığı sırada hayvan çoktan kaçmayı başarmıştı. Talihsiz adam elinde kalan poşeti ile yoluna devam etti. Hırsız köpek ise izini kaybettirerek ortadan kayboldu.