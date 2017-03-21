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Brezilya'ya gidecek yolculara sarıhumma aşısı önerisi

Dünya Sağlık Örgütü, başka ülkelerden seyahat edecek kişilere yola çıkmadan 10 gün önce aşı yaptırması uyarısında bulundu.

21.03.2017 - 08:11
  1. Haberler
  2. Sağlık

DSÖ'nün raporunda, Sao Paulo eyaletinde Sao Paulo ve Campinas, Rio de Janeiro eyaletinde ise Rio de Janeiro ve Niteroi şehirleri hariç diğer bütün bölgelerin sarıhumma bulaşma riski altında olduğunun dikkate alınması gerektiği bildirildi. Bu 4 kent, uluslararası yolculara aşı tavsiyesine dahil edilmedi.

Sarıhummanın ülkenin Atlantik sahilleri boyunca yayılmaya devam ettiği uyarısında bulunulan raporda, Brezilya'daki risk bölgelerine gidecek yolculara seyahatlerinden 10 gün önce hastalığa karşı aşı yaptırmaları ve sivrisinek sokmasını önlemek için tedbir almaları önerildi.

DSÖ, Minas Gerais ve Espirito Santos eyaletlerinin tümü ile Bahia eyaletinin güney ve güneybatısındaki 69 belediye bölgesi için daha önce aşı tavsiyesinde bulunmuştu.

BULAŞICI HASTALIK UZMANINDAN AÇIKLAMA

Sao Paulo Sağlık Müdürlüğü Hastalık Kontrol Koordinatörü Bulaşıcı Hastalık Uzmanı Markos Boulos, yaptığı açıklamada, sarıhummanın ülke genelinde yayılmasını sürdürdüğünü vurguladı.

Hastalığın eyaletin diğer bölgelerine ulaşıp ulaşmayacağını bilmediklerini aktaran Boulos, "Ancak bunun şu anda gerçekleşmemesi ümit ediliyor." ifadesini kullandı.

Boulos, DSÖ'nün önerisindeki değişikliğin aşılamalarla ilgili yerel tavsiyeleri değiştirmeyeceğini belirtti.

Eyaletin kıyı şeridindeki nüfusun aşı yaptırması için herhangi bir neden olmadığını ifade eden Boulos, şüpheli enfeksiyonlar ortaya çıkması veya Sao Paulo kentine daha yakın bölgelerde hastalığa yakalanan maymun ölümlerinin gözlemlenmesi durumunda stratejilerinin gözden geçirileceğini sözlerine ekledi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının duyurusuna göre, bakanlığa geçen aralık ayından bu yana kadar bin 561 şüpheli sarıhumma vakası bildirildi. Bunların 448'i doğrulandı, 850 vakanın incelemesi sürüyor. Ülkenin 188 kentine yayılan sarıhumma hastalığına yakalananların ölüm riski yüzde 32,1 olarak açıklandı. Salgının başlamasından bu yana Brezilya'da 144 kişi hayatını kaybetti.

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