BRICS'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta katıldığı NATO Zirvesi'nin ardından ikinci önemli uluslararası zirvesi BRICS olacak. Dünya nüfusunun yüzde 48'i, dünya ekonomisinin ise yüde 25'ini elinde bulunduran Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS toplantısı, 25-27 Temmuz tarihlerinde 3 gün Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'ta gerçekleşecek.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; zirveye bu birliğin üyesi olmamasına karşın Türkiye, özel olarak davet edildi. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. Son dönem güçlü yapısıyla dikket çeken BRICS birliğinin daveti, Türiye ekonomisi için önemli bir fırsat olarak yorumlandı.

Erdoğan, zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi, Hindistan Devlet Başkanı Modi, Brezilya Devlet Başkanı Temer ve Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile de bir araya gelerek ikili görüşmelerde bulunacak. Zirvede ekonomi gündeminin yanı sıra terörle mücadele konuları da değerlendirilecek.

YÜKSELEN YENİ ULUSLARARASI GÜÇ

BRICS ülkeleri ilk defa 2006'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dışişleri bakanları seviyesinde toplandı. İlk zirve 2009'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yapıldı.

Bugüne kadar 9 zirveyi geride bırakan BRICS ülkeleri, her yıl bir ülkede olmak üzere devlet başkanları seviyesinde bir araya geliyor. BRICS, dünyadaki maden rezervinin yüzde 60'ı elinde bulundururken tahıl ürünlerinin de yüzde 40'ını üretiyor. BRICS, "yeni dünya düzeninin yükselen gücü" olarak yorumlanıyor.

Zirveye geçen yıl davetli olarak; Mısır, Gine, Meksika, Tayland ve Tacikistan liderleri de katılmıştı.

IMF VE DB'YE ALTERNATİF: BRICS

BRICS ülkeleri 2015 yılında Shangay merkezli "Yeni Kalkınma Bankası"nı hayata geçirdi. ABD Merkez Bankası (FED) politikalarından olumsuz etkilenen BRICS ülkeleri bu etkiye karşı koymak için kendi finans sistemlerini de oluşturmuş oldular. Yine bu banka gelişmekte olan ülkelerin IMF ve Dünya Bankası’na ilişkin şikâyetlerine de alternatif olması bekleniyor. Banka, her üyenin eşit payıyla ve toplamda 100 milyar dolarlık bir sermayeyle kurulmasıyla dikkat çekmişti.

Birlik ayrıca üye ülkelerde nakit döviz sıkıntısı yaşanması durumunda mali istikrarı sağlamak amacıyla toplam sermayesi 100 milyar dolar olan "BRICS Birliği Rezerv Düzenlemesi" de oluşturdu. Bu havuza Çin 41, Brezilya, Hindistan ve Rusya 18, Güney Afrika da 5 milyar dolar yatırdı. Tüm bu gücüyle birlik ekonomik hareketlerde önemli bir güç elde etmiş bulunuyor. Banka "kalkınma" konseptli projeleri desteklemeye açık bir anlayışla 2018’de 4 milyar, 2019’da 6 milyar, 2020’de 8 milyar, 2021’de ise 10 milyar dolarlık asgari bir mali rezerv sağlamayı planlıyor. Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz yıl yaptığğı açıklamda bu bankaya üye olabileceklerini beirterek, "Onların vereceği projelerden yararlanmak için üye olunması gerekiyor" demişti.