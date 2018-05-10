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Brigitte Macron'u yaşlanma karşıtı malzeme yaptılar

Fransız first lady'si Brigitte Macron, adının ve yüzünün yaşlanma karşıtı reklamlarda kullanılmasına öfkelendi.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 17:05..
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Macron'un adı ve yüzü dolandırıcılık için kullanıldı.

DOLANDIRICILAR FIRST LADY KULLANDI

Güzellik ve Gerçek adlı bir kozmetik şirketi web sitesinde yaşlılık karşıtı olarak tanıtılan kremin reklamında Brigitte Macron'un yüzü ve adı kullanılarak dolandırıcılık yapıldı.

Brigitte Macron'u yaşlanma karşıtı malzeme yaptılar

"GİZLİ HİSSESİ VAR"

Kremi oldukça iddialı sözlerle pazarlamaya çalışan şirket, Brigitte Macron'un şirkette hissei bulunduğu ancak siyasi çekincelerle bunu gizli tuttuğu iddia edildi. First lady'nin şirketinin başarısı, sihirli krem gibi sözlerle pazarlanmaya çalışılan kremin dolandırıcılığı bununla da sınırlı kalmadı.

"HİSSESİ VAR DEDİLER, İNANDIM"

Kremi 3,95 euro ödeyerek sipariş edenler, 88 euroluk bir fatura ile karşılaştı. Kremi aldıktan sonra dolandırıldığını anlayan bir kadın; Brigitte Macron, Carla Bruni, Michelle Obama'nın şirkette hisse sahibi olduğunu ve kremleri kullandığını duyduğunu ve buna inandığını söyledi.

MACRON SORUŞTURMA İSTEDİ

Durumu öğrenen 64 yaşındaki Brigitte Macron, olay karşısında büyük bir öfke yaşarken avukatları da şirketle görüşerek Macronla ilgili tüm görüntü ve yazıların kaldırılmasını istedi. Görüntü ve yazıların silinmesini yeterli bulmayan Macron, dolandırıcılıktan soruşturma açılmasını istedi.

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