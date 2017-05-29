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British Airways kabus yaşıyor

Londra Heathrow havalimanından dünyanın her noktasına gerçekleşen British Airways uçuşları hâlâ sorunlu.

29.05.2017 - 09:42
  1. Haberler
  2. Ekonomi
British Airways kabus yaşıyor

british airwats

Londra Heathrow havalimanı, British Airways şirketinin bilgisayar sisteminde meydana gelen küresel arızadan kaynaklanan sorunlardan bazılarının bugün de devam ettiği açıkladı.

ŞİRKET DOĞRULADI

Havayolu şirketi de bir Twitter mesajıyla, bugün Londra'nın Gatwick havalimanından bütün programlı uçuşların yapılacağını, Heathrow'dan ise uzun menzilli uçuşların tümüyle kısa menzilli uçuşların bazılarının yapılmasının beklendiğini duyurdu.

British Airways kabus yaşıyor

YOLCULAR UZUN KUYRUKLARDA BEKLİYOR

BA, İngiltere'nin en büyük iki havalimanından dün bazı uçuşları yapabildi ancak Heathrow'da hâlâ yolcular uzun kuyruklar oluşturuyor.

British Airways tüm uçuşları iptal etti

YİYECEK, İÇECEK DAĞITILIYOR

Heathrow havalimanı mesajında "Terminallerde yolculara yardımcı olmaları ve yiyecek, içecek dağıtmaları için ek personel görevlendirdi." dedi.

TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Cumartesi günü meydana gelen bir elektrik arızası üzerine BA, Avrupa'nın en yoğun trafiğine sahip olan Heathrow ile Gatwick'ten bütün uçuşlarını iptal etmişti.

British Airways tüm uçuşları iptal etti

KÜRESEL UÇUŞ PROGRAMI ETKİLENDİ

Arıza BA'nın tüm dünyadaki uçuş programını etkilemiş ve çağrı merkezleri ile internet sistemini de aksatmıştı.

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