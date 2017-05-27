British Airways, tüm seferlerini iptal etti

İngiliz havayolu şirketi British Airways (BA), küresel bilgisayar sistemlerindeki teknik sorunlar nedeniyle uçuşlarda gecikmeler olduğunu bildirdi.

TEKNİK SORUNDAN UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Şirketten yapılan açıklamada, küresel bilgisayar sistemini devre dışı bırakan teknik sorunun en kısa zamanda çözülmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow ve Gatwick havalimanlarında bugün yerel saatle 18.00 sonrasında yapılması planlanan bütün uçuşların iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu aksaklıkların siber saldırı nedeniyle gerçekleştiğine yönelik iddiaları reddeden şirket, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bilgi Teknolojisi sistemlerindeki kesintiden dolayı özür düleriz. Sorunu mümkün olduğunca çabuk bir şekilde çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

HAVAALANINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

​Heathrow Havaalanı'nın sosyal medya hesabında ise, British Airways'in bilgi teknolojileri konusunda bir kesinti yaşandığı ifade edilerek bu nedenle yolcuların gecikmeli olarak seyahat edebildiği kaydedildi. Havaalanında uzun kuyruklar oluşturan ve saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, duruma sosyal medya hesaplarından tepki verdi.