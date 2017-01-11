British Airways ücretsiz ikram uygulamasına son verdi

İngiltere'nin en büyük havayolu firması British Airways "ekonomi sınıfı"nda uçan yolcularına bugün itibariyle ücretsiz yiyecek ve içecek sunmama kararı aldı.

"BUSINESS" YOLCULARA DEVAM

Havayolu firması "Business Class" yolcularına ise ücretsiz yiyecek ve içecek ikramına devam edecek.

YİYECEKLERİN ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Ücretleri belirlenen yiyecekler arasında cips ve çikolata en ucuz olarak göze çarptı. Her biri için 1 pound alınacak.

Kahve ve çayın fiyatı ise 2,50 pound olarak belirlendi. Şirket ayrıca ödemeler için de nakit para kabul edilmeyeceğini açıkladı.

DÜŞÜK BÜTÇELİ HAVAYOLU FİRMALARINDAN FARKI KALMADI

İngiliz medyası British Airways'in easyJet ya da Ryanair gibi her şeyden tasarruf eden düşük bütçeli havayolu firmalarından bir farkı kalmadığını yazdı.