Bronkodilatör nedir

Astım gibi hastalıklarda soluk alıp vermeyi kolaylaştıran ilaç, sprey, şurup, fitil şeklinde kullanılabilen ilaçlara verilen bir isim olarak da göze çarpar.

3 İLE 12 SAAT İÇERİSİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİR

Bronkodilatörlerin etkisi 3 - 12 saat içerisinde kendisini gösterir. Bu ilaçların yan etkisinde kalp atım sayısında yükselme, çarpıntı, titreme, başağrısı, göz kararması gibi durumlar gözlenir.

İLAÇLARIN DOZU AŞILMAMALI

Kalp üzerinde olumsuz etki oluşturma ihtimaline karşı, bu ilaçlar dozunda kullanılmalıdır.