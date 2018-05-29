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Bronkodilatör nedir

Bronkodilatör; bronşları genişleterek daha fazla oksijen almalarını sağlayan ilaçlara verilen isimdir.

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Astım gibi hastalıklarda soluk alıp vermeyi kolaylaştıran ilaç, sprey, şurup, fitil şeklinde kullanılabilen ilaçlara verilen bir isim olarak da göze çarpar.

Bronkodilatör nedir

3 İLE 12 SAAT İÇERİSİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİR

Bronkodilatörlerin etkisi 3 - 12 saat içerisinde kendisini gösterir. Bu ilaçların yan etkisinde kalp atım sayısında yükselme, çarpıntı, titreme, başağrısı, göz kararması gibi durumlar gözlenir.

Bronkodilatör nedir

İLAÇLARIN DOZU AŞILMAMALI

Kalp üzerinde olumsuz etki oluşturma ihtimaline karşı, bu ilaçlar dozunda kullanılmalıdır.

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