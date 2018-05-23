Bronşektazi nedir

Astım ve KOAH gibi rahatsızlıklara nasıl rastlanıyorsa, son dönemlerde Bronşektazi rahatsızlığıyla da karşılaşılıyor.

ÖKSÜRÜK VE BALGAM ŞİKAYETİ

Bu rahatsızlığı olan kişilerde öksürük ve balgam çıkarma yakınmasına sık sık rastlanır. Hatta bazen her gün çıkarılan balgam çok yüksek oranlarda da olabilir. Balgamlarda kan da görülebilir. Son günlerde şarkıcı Gökhan Kırdar'da da bu rahatsızlık görülmüştü.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Bronşektazi'den muzdarip olan kişilerin sık sık bir göğüs hastalıkları uzmanının gözetiminde olması gerekir. Hastalar genellikle antibiyotikle tedavi edilir. Bunun yanı sıra hastalar her gün, doktorun kendilerine sunduğu solunum fizyoterapisi tekniklerini uygulamalıdır.