Brüksel Başkonsolosluğu önünde bıçaklı kavga: 4 yaralı

Olay Türkiye Başkonsolosluğu yakınlarında yaşandı. Karşıt görüşlü gruplar arasinda çıkan kavgada 3 kişinin bıçakla yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

BAŞKONSOLOSLUKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Başkonsolosluk'tan yapılan yazılı açıklamada "başkonsolosluğumuza 100 metre mesafede, bir grup vatandaşımız arasında çıkan arbede neticesinde yaralanmalar olduğu, büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.





Açıklamada siyasi parti temsilcilerinin olaydan büyük üzüntü duydukları ve yaralılara acil şifalar diledikleri de belirtildi. kavganın ardından oy verme işlemlerinin sorunsuzca devam ettiği bildirildi.