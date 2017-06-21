Brüksel saldırganı sabıkalı çıktı

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, henüz ismi açıklanmayan saldırganın cinsel istismar suçuna ilişkin sabıkası bulunduğu ve polis tarafından bilindiği kaydedildi.

37 YAŞINDA

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, saldırganın kimliğinin belirlendiğini ancak soruşturmayı olumsuz etkilememek için adının şimdilik açıklanmayacağını belirtti.

Saldırganın 37 yaşında bir erkek olduğu ve Brüksel'in Molenbeek bölgesinde ikamet ettiği iddia ediliyor.

Brüksel'deki terör alarmı sonrasında Belçika Başbakanı Charles Michel, sabah saatlerinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Belçika Federal Savcılığı da konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

İSTASYON KULLANIMA AÇILDI

Olayın gerçekleştiği, gece güvenlik kordonuna alınan Brüksel Merkez Tren İstasyonu sabah halkın kullanımına tekrar açıldı.

Dün Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda üstünde patlayıcı olduğundan şüphelenilen bir kişinin etkisiz hale getirilmesinin ardından Belçika Federal Savcılık Sözcüsü Eric Van Der Sypt, olayı terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini açıklamıştı. Sypt, saldırganın öldüğünü, bu kişi dışında yaralanan ya da hayatını kaybeden bulunmadığını kaydetmişti.

Brüksel Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda 22 Mart 2016'da düzenlenen terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 270 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından başkent Brüksel'de alarm seviyesi önce en yüksek olan 4'e çıkarılmış, daha sonra da 3'e düşürülmüş, polis ve askerler önemli merkezler ve binaların önünde devriye görevine başlamıştı.