taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.214
USD
3,9161
EURO
4,8392
ALTIN
167,65
PETR
69,2000

Brüksel saldırılarının yıl dönümünde asker sokakta

Brüksel'de 2016 yılında meydana gelen bombalı terör eylemlerinin ikinci yılı. Aradan geçen iki yıla rağmen korku halen devam ediyor, Zaventem Havalimanı'nda askerler devriye gezdi.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 12:28..
  1. Haberler
  2. Dünya
Brüksel saldırılarının yıl dönümünde asker sokakta

22 Mart 2016 tarihinde Avrupa, en büyük terör eylemlerinden biriyle karşı karşıya kalmış, DEAŞ Belçika'yı bombalamıştı. Peş peşe meydana gelen bombalı saldırılarda 35'i geçmiş yaralılar da 200'ü bulmuştu.

Saldırının üzerinden tam iki yıl geçti, ancak eylemin korkusu Brüksel'de halen hissediliyor.

Brüksel saldırılarının yıl dönümünde asker sokakta

ASKER HAVALİMANLARINDA

Brüksel'de meydana gelen terör eylemi en çok Zaventem Havalimanı'nı etkilemişti. İki bombanın art arda patlatılmasıyla havalimanı kana bulanırken, saldırının ikinci yılının anıldığı bugün bile halen korku ilk günkü gibi yaşanıyor.

Brüksel saldırılarının yıl dönümünde asker sokakta

Zaventem Havalimanı'nda gerçekleştirilen anma törenine kurbanların yakınlarıyla birlikte devlet erkanı da katılım sağladı. Törenin en dikkat çekici kısmı ise saldırıdan hemen sonra sokakları tutan askerlerin Havalimanı'nda devriye gezmesi oldu.

Asker kışladan çıkarak Zaventem Havalimanı'nı olası eylemlere karşı çevreyi ablukaya aldı.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Resmi tören gerçekleştirilen anma törenlerinde duygu yüklü anlar yaşandı. Saldırıları yaşayan ve ailelerini kurban verenler, anma törenlerinde göz yaşlarına boğuldular.

Brüksel saldırılarının yıl dönümünde asker sokakta

2016'da Belçika’nın başkenti, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) merkezi olan Brüksel’de havaalanı ve bir metro istasyonunu hedef alan terör saldırısında en az 35 kişi yaşamını yitirmiş, 17’si ağır olmak üzere 230 kişi yaralandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rusya YPG için ilk kez terör örgütü dedi
Zeytin Dalı Harekatı'yla TSK ve ÖSO'dan darbe yiyen YPG/PYD/PKK oluşumlarına bir tokat da Rusya'dan geldi. Moskova ilk kez YPG için terörist ifadesini kullandı.
Sarkozy gözaltına alınmasına isyan etti
Fransa'nın usulsüz bağış suçlamasıyla gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy isnat edilen suçlamalara ilişkin isyan etti.
Facebook'un patronu hata yaptık dedi
Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, kişisel verilerin güvenliğine ilişkin patlak veren seçim skandalına ilişkin açıklama yaptı. Zuckerberg "hata yaptık" dedi.
Norveç'in göç bakanı mülteciyi yumruklamış
Norveç'te Adalet ve Göç Bakanlığına getirilen Sandberg'in 1997'de bir sığınmacıya yumruk attığı belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

67
Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

71
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

96
Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı

Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı

99
Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

29
Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

45
NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM