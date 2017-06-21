Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda üzerinde patlayıcı olduğu iddia edilen bir kişinin etkisiz hale getirilmesinin ardından Belçika Federal Savcılık Sözcüsü Eric Van Der Sypt, olayı terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Merkez Tren İstasyonu'nda düzenlediği basın toplantısında Van Der Sypt, saldırganın bölgedeki güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ancak halen vurulduğu yerde bulunan saldırganın yaşayıp yaşamadığını teyit edemediklerini bildirdi.

"KİMLİĞİNE DAİR BİLGİ EDİNEMEDİK"

Sypt, "Olayı terör saldırısı olarak değerlendiriyoruz. Saldırgan dışında kurban bulunmuyor. Saldırganın kimliğine dair henüz bilgi edinemedik ancak soruşturma başladı." açıklamasını yaptı.

Brüksel saldırısı terör olayı olarak değerlendiriliyor VİDEO

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ

Ulusal haber ajansı Belga'ya göre, saat 21.00 civarında Brüksel’deki Merkez Tren İstasyonu’nda patlayıcı yüklü kemer takmış bir kişi etkisiz hale getirildi.

Bu arada küçük bir patlama sesi duyulurken, polis ve askerler çevrede güvenlik önlemi aldı. Tren İstasyonu etrafındaki yollar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, polis helikopterleri alan üzerinde uçuş yaptı.

Belçika'nın ünlü turistik meydanı Grand Palace etrafında da sıkı güvenlik önlemleri alındı.