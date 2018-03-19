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Brüksel'de çiftçilerden protesto

Belçikalı çiftçiler, Brüksel'de AB'nin tarım ve hayvancılık politikaları karşıtı gösteri düzenledi.

AA | 19.03.2018 - 15:52..
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  2. Avrupa

Belçikalı çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım ve hayvancılık politikalarını protesto etti.

Çiftçi Grupları Birleşik Federasyonu'nun (FUGEA) çağrısı üzerine Brüksel'deki AB Meydanı'nda (Schuman) toplanan çok sayıda çiftçi, tarım ve hayvancılık politikaları karşıtı protesto düzenledi.

Brüksel'de çiftçilerden protesto

AB BİNASININ ÖNÜNDE TRAKTÖRLER

AB üyesi 28 ülkenin ilgili bakanlarının gerçekleştirdiği Tarım ve Balıkçılık Konseyi sırasında yapılan protestoda, çiftçiler traktörlerini çevreye park etti.

AB'nin tarım ve hayvancılık politikaları karşıtı çeşitli sloganlar atan ve afişler açan çiftçiler, AB'nin Serbest Ticaret Anlaşmaları'nda (STA) tarım ürünlerine yer verilmemesini istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan FUGEA Politika Danışmanı Louise Balfroid, "AB ve MERCOSUR arasında yapılması planlanan Serbest Ticaret Anlaşmasını protesto etmek için buluştuk." dedi.

Brüksel'de çiftçilerden protesto

ÇİFTÇİLERİN HAK ARAYIŞI

Çiftçilerin ve tarım üreticilerinin hakların savunduklarını belirten Balfroid, "MERCOSUR'la yapılacak anlaşmayla AB'deki ithal et miktarının artmasını bekliyoruz. Ancak MERCOSUR'da üretilen et AB'yle aynı hijyen ve çevresel standartlara uygun olmuyor. Gelecek ucuz et, AB piyasalarını ve üretim miktarlarını etkileyecek. Avrupalı üreticiler bu durumla mücadele edemeyecek." diye konuştu.

Balfroid, AB'nin gelecekteki bütçesinden planlanan Ortak Tarım Politikası (CAP) kesintisiyle ilgili, "Bizler bu düşünceyi desteklemiyoruz. Bizler her çiftçinin doğru fiyatlarla destekleneceği bir model kurulması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

AB ve Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay'ın oluşturduğu MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) arasında STA görüşmeleri devam ediyor.

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