taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.533
USD
3,5751
EURO
3,9970
ALTIN
145,80
PETR
52,2600

Brüksel'de çöpleri toplamayan belediyeye protesto

Brüksel'de belediye çöpleri toplamayınca mahalleli isyan etti.

29.05.2017 - 00:47
  1. Haberler
  2. Dünya
Brüksel'de çöpleri toplamayan belediyeye protesto

asd

Belçika'nın başkenti Brüksel'in belediye başkanı, 24-25 Mayıs'ta burada yapılacak NATO Zirvesi'ne katılmayı planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamasında, "Brüksel topraklarında Erdoğan'a destek mahiyetindeki hiçbir eyleme ve toplanmaya izin verilmeyecek" şeklinde skandal bir çıkış yapmıştı.

Brüksel'de çöpleri toplamayan belediyeye protesto VİDEO

"BRÜKSEL BELEDİYE BAŞKANI İŞİNE BAKSIN"

Bu skandal çıkış karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Brüksel Belediye Başkanı, Brüksel sokaklarını nasıl temizleyeceğini düşünsün. İşine baksın." cevabı gelmişti.

BELEDİYEYE ÇÖP PROTESTOSU

Ancak anlaşılan o ki Brüksel Belediye Başkanı sokakları nasıl temizleyeceğini fazla düşünümüyor. Çoğunlukla Türklerin yaşadığı mahallede insanlar sokakta belediyenin çöpleri toplamamasını protesto etti.

İlginizi Çekebilir
Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'nı vurdu
Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birlikler, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'nı top atışlarıyla vurdu.
İran, PJAK saldırısından Türkiye'yi sorumlu tuttu
Türkiye sınırına yakın bir bölgede teör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK, iki İran askerini öldürdü. İran saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tuttu.
Tunuslu sanatçıdan Cumhurbaşkanı'na hediye
Fas'ta ikamet eden Tunus asıllı Muhammed Sahbi Şitivi, üzerine Muhammed Resulullah yazılı eserini Cumhurbaşkanı'na hediye etti.
Moskova'da binlerce kişinin bisiklet keyfi
Moskova'da, yaklaşık 40 bin kişi 16 kilometrelik parkurda bisiklet geçidine katıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Havalimanında şampiyonluk pastası kesildi

Havalimanında şampiyonluk pastası kesildi

6
Brüksel'de çöpleri toplamayan belediyeye protesto

Brüksel'de çöpleri toplamayan belediyeye protesto

0
Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'nı vurdu

Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'nı vurdu

1
Bodrum'da sarnıca düşen yavru kedi kurtarıldı

Bodrum'da sarnıca düşen yavru kedi kurtarıldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM