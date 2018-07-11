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Brüksel'de first lady buluşması

Belçika'da gerçekleşen NATO zirvesinde liderlerin eşleri de bir araya geldi.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 22:42..
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NATO zirvesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eşi Emine Erdoğan yalnız bırakmadı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de liderlerin eşleri de buluştu.

Brüksel'de first lady buluşması

EMİNE ERDOĞAN TEBRİK EDİLDİ

Samimi bir dostluk ortamında geçen programın ilki Kraliçe Elizabeth Müzik Şapeli’nde gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan burada, lider eşleri ile birlikte farklı ülkelerden sanatçıların yer aldığı konseri izledi.

Lider eşleri Emine Erdoğan’ı Türkiye’deki seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.

Belçikalı ünlü şeflerin Belçika’ya özel ikramlarının yapıldığı programda ayrıca Belçikalı tasarımcıların eserlerinden oluşan moda gösterisi de sunuldu.

Brüksel'de first lady buluşması


ÖZEL PROGRAM YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi kapsamında Brüksel’e yaptığı ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılan lider eşleri için düzenlenen özel programa katıldı.

Belçika Başbakanı Charles Michel’in eşi Amelie Derbaudrenghien ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, ABD Başkanı’nın eşi Melania Trump, Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi Brigitte Macron, Avrupa Konseyi Başkanı’nın eşi Malgorzata Tusk, Bulgaristan Cumhurbaşkanı’nın eşi Desislava Radeva, Slovenya Devlet Başkanı’nın eşi Mojca Stropnik, İsveç Başbakanı’nın eşi Ulla Röfven, Estonya Başbakanı’nın eşi Karin Ratas, Lüksemburg Başbakanı’nın eşi Gauthier Destenay ile NATO Genel Sekreteri’nin eşi Ingrid Schulerud katıldı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek eşli akşam yemeği öncesi aile fotoğrafı çektirildi.

Aile fotoğrafında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da yer aldı.

Brüksel'de first lady buluşması

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