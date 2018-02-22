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Brüksel'de hareketli dakikalar

Brüksel'de polis ekipleri, içinde silahlı saldırgan olduğu iddia edilen bir binanın çevresini kuşattı.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 16:20..
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis, bir binanın çevresini kuşattı.

Brüksel'de hareketli dakikalar

Binanın bulunduğu bölgenin kordon altına alındığı belirtilirken, polis temsilcisi binada bir ya da daha fazla silahlı kişi bulunduğunu söyledi.

Brüksel'de hareketli dakikalar

OKUL BİNASI BOŞALTILDI

Binanın çevresinde bulunan ilkokuldaki 350 öğrenci güvenlik amacıyla okul binası içerisine alındı.

Brüksel'de hareketli dakikalar

Operasyona polis helikopterleri de destek oluyor.

Brüksel'de hareketli dakikalar

KESKİN NİŞANCILAR ÇATILARDA

Binanın çevresine keskin nişancılar konuşlandırıldığı açıklanırken, ayrıca mahallede yaşayanların evlerinden çıkmaması istendi.

Brüksel'de hareketli dakikalar

Brüksel'de hareketli dakikalar

TERÖR SALDIRISI DEĞİL

Olaya ilişkin açıklama yapan polis sözcülüğü, başkentin güneyindeki sokağa polis birliklerini gönderilmesinin sebebinin, Polonyalı bir kişinin buradaki binalardan birinde bir cinayet işlendiğini ihbar etmesi olduğunu belirtti.

Brüksel'de hareketli dakikalar


Sözcü ayrıca, "Polis binaları arıyor. Fakat bir terör saldırısı gerçekleştirilmediğini söyleyebiliriz" dedi.

Brüksel'de hareketli dakikalar

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