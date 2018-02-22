Brüksel'de hareketli dakikalar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis, bir binanın çevresini kuşattı.

Binanın bulunduğu bölgenin kordon altına alındığı belirtilirken, polis temsilcisi binada bir ya da daha fazla silahlı kişi bulunduğunu söyledi.

OKUL BİNASI BOŞALTILDI

Binanın çevresinde bulunan ilkokuldaki 350 öğrenci güvenlik amacıyla okul binası içerisine alındı.

Operasyona polis helikopterleri de destek oluyor.

KESKİN NİŞANCILAR ÇATILARDA

Binanın çevresine keskin nişancılar konuşlandırıldığı açıklanırken, ayrıca mahallede yaşayanların evlerinden çıkmaması istendi.

TERÖR SALDIRISI DEĞİL

Olaya ilişkin açıklama yapan polis sözcülüğü, başkentin güneyindeki sokağa polis birliklerini gönderilmesinin sebebinin, Polonyalı bir kişinin buradaki binalardan birinde bir cinayet işlendiğini ihbar etmesi olduğunu belirtti.





Sözcü ayrıca, "Polis binaları arıyor. Fakat bir terör saldırısı gerçekleştirilmediğini söyleyebiliriz" dedi.

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