Brüksel'de Prenses, Başbakan Michel'i hastanelik etti

Genelkurmay Başkanı Akar, Darbe Komisyonu'na verdiği yanıtlarda; "MİT'e ihbarın büyük bir planın parçası olduğunu düşündük" dedi.

İngiltere'de seçim öncesi yapılan anketlerde Theresa May'in muhalefet ile arasındaki puan farkı 6'ya düştü.

2B alanlarındaki taşınmazların satışında süresi içinde başvurmayanlar için 6 ay ödeme süresi verildi ve bu süre 7 Eylül'de sona erecek.

Maliye Bakanlığı 2B ve tarım arazileri için uyardı

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Asla karıştırmamanız gereken temizlik ürünleri

Hem kendi hem ailenizin sağlığını korumak için bu ürünleri asla karıştırmayın.