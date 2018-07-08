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Brüksel'de Trump Protestosu

Binlerce kişi, gelecek hafta NATO zirvesi için Brüksel'e gelecek Trump aleyhinde protesto gösterisi düzenledi

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 08:46..
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Binlerce kişi, gelecek hafta NATO zirvesi için Brüksel'e gelecek Trumpaleyhinde protesto gösterisi düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta düzenlenecek NATO zirvesi için geleceği Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Brüksel'de Trump Protestosu

TRUMP'A DEV ÖFKE

Belçika'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikaların çağrısı üzerine binlerce kişi, Trump karşıtı gösteri için NATO ve çeşitli Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel’in Kuzey Tren Garı önünde buluştu.

Protestocular, üzerinde "Trump’ı durdurun", "Küçük ellerini haklarımdan uzak tut", "İklim değişikliği yalan değil" ve "Cehennem çukurumuzdan uzak dur" yazılı döviz, pankart ve flamalar açtı.Öte yandan gösteriye Filistin yanlısı gruplar da destek verdi.

Brüksel'de Trump Protestosu

FİLİSTİN TEPKİSİ

"Trump hoş gelmedi: Barışı yeniden yüceltelim" sloganıyla yürüyen Filistin destekçileri, Trump ve ABD'nin Orta Dooğu politikaları aleyhinde sloganlar attı.Belçika polisi, protesto nedeniyle çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. ABD Başkanı Trump aleyhinde sloganlar atan grup, olaysız dağıldı. NATO Zirvesi 11-12 Temmuz tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek.

Brüksel'de Trump Protestosu

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